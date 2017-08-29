女上兵執勤酒駕 北檢提公訴
國防部勤務大隊李姓女上兵上月駕車載長官至北市第二殯儀館公祭，館外臨停時擦撞民車，遭車主發現渾身酒氣，經警酒測驗出酒測值達0.67。台北地檢署今依陸海空軍刑法之公共危險罪將她起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。
《陸海空軍刑法》第54條規定，酒駕可處2年以下有期徒刑，併科新台幣30萬元以下罰金。
李姓女上兵案發後被移送北檢偵辦，以1萬元交保。國防部當時為此表示，李姓士兵未能潔身自愛、漠視法紀，深表遺憾與痛心，將檢討相關行政懲處，並列入檢討汰除。
李姓女上兵隸屬國防部勤務大隊勤二中隊第一區隊，為志願役駕駛兵。7月31日，李女自大直營區載長官赴二殯公祭，隨即開著空車到館外約5分鐘車程的臥龍街198號前停車等候。
大約9時許，軍車往後滑動，撞上停在後方的賓士車頭，造成賓士車前保險桿破損，車牌脫落，人在附近的鄭姓車主聽到撞擊聲出來查看，發現愛車被軍車撞擊，兩車仍緊緊黏在一起，更誇張的是，李女穿著軍服在駕駛座上呼呼大睡，完全不知闖禍。
鄭男叫醒李女時，她還一度打檔想開車離開現場，被鄭男怒吼叫下車並打電話報警。員警到場時，當下就聞到李女滿身酒味，還混雜濃濃香水味，懷疑她原本想掩蓋酒味，經警方施以酒測，酒測值竟高達0.67。
李女向警方供稱，昨晚利用休息時與友人喝了8瓶啤酒。她還說，可能是軍車煞車不太靈，拉了手煞車之後就睡，車子往後溜才撞到路旁停車。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。