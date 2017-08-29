女上兵執勤酒駕 北檢提公訴

國防部勤務大隊李姓女上兵上月駕車載長官至北市第二殯儀館公祭，館外臨停時擦撞民車，遭車主發現渾身酒氣，經警酒測驗出酒測值達0.67。台北地檢署今依陸海空軍刑法之公共危險罪將她起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

《陸海空軍刑法》第54條規定，酒駕可處2年以下有期徒刑，併科新台幣30萬元以下罰金。

李姓女上兵案發後被移送北檢偵辦，以1萬元交保。國防部當時為此表示，李姓士兵未能潔身自愛、漠視法紀，深表遺憾與痛心，將檢討相關行政懲處，並列入檢討汰除。

李姓女上兵隸屬國防部勤務大隊勤二中隊第一區隊，為志願役駕駛兵。7月31日，李女自大直營區載長官赴二殯公祭，隨即開著空車到館外約5分鐘車程的臥龍街198號前停車等候。

大約9時許，軍車往後滑動，撞上停在後方的賓士車頭，造成賓士車前保險桿破損，車牌脫落，人在附近的鄭姓車主聽到撞擊聲出來查看，發現愛車被軍車撞擊，兩車仍緊緊黏在一起，更誇張的是，李女穿著軍服在駕駛座上呼呼大睡，完全不知闖禍。

鄭男叫醒李女時，她還一度打檔想開車離開現場，被鄭男怒吼叫下車並打電話報警。員警到場時，當下就聞到李女滿身酒味，還混雜濃濃香水味，懷疑她原本想掩蓋酒味，經警方施以酒測，酒測值竟高達0.67。

李女向警方供稱，昨晚利用休息時與友人喝了8瓶啤酒。她還說，可能是軍車煞車不太靈，拉了手煞車之後就睡，車子往後溜才撞到路旁停車。

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(中時)