羽球男單王子維 晉級金牌戰
2017台北世大運羽球男子單打準決賽今天上午開打，世界排名12的王子維，出戰排名194的日本選手五十嵐優，2人熱戰44分鐘，最後王子維2局皆以23比21拿下，順利挺進金牌戰。
首局雙方不斷互相放小球，王子維一度以1比4落後，在全場觀眾疾呼「王子維加油」後，王子維一口氣灌入超前分，但隨後雙方比分陷入拉鋸，不斷以1分叉相互超前，王子維技高一籌，關鍵時刻連下2分，以23比21拿下首局。
第2局王子維與背水一戰的五十嵐優陷入熱戰，雙方比分再度緊咬對手不放，比數來到19比20時，王子維面對五十嵐優一次進距離絕殺球時，上演精采回擊，讓局面起死回生，最後以23比21拿下該局，挺進金牌戰。
(中時)
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