MLB》得分好難！皇家連4場被完封 近25年首見
球隊遭完封1場，已經很悶了，若是連續4場碰到同樣命運，那真的只能用慘來形容，偏偏皇家就遇到了！他們連同今(29日)0比12被光芒完封，連續43局沒有得分，更是自1992年以來，首支連4場被完封的球隊，如今他們想搶下美聯外卡晉級資格，可是難上加難了。
皇家前次有攻得分數，是在8月24日對戰洛磯；該役他們前2局各取1分，隨後就陷入「得分荒」，第3到第9局1分難求，最後2比3遭洛磯逆轉。更慘的是，皇家打線隨後3場對印地安人，呈現宛如「死屍」狀態，3場27局沒得分，遭印地安人橫掃。
皇家帶著低迷的狀態，返回自家主場力圖振作。未料，皇家打線仍舊低迷，整場僅出現2安，先發9人僅肯恩(Lorenzo Cain)有安打。反觀光芒攻勢凌厲，杜達(Lucas Duda)和拉莫斯(Wilson Ramos)2發全壘打領軍，光芒狂掃12支安打攻得12分，奠定勝基。
終場光芒輕鬆拿下勝利，菜鳥普瑞特(Austin Pruitt)投6局無失分、拿下第6勝，2.2局慘失7分的甘迺迪(Ian Kennedy)吞第10敗。皇家連續43局沒得分，追平1913年聖路易布朗所創的美聯最多場無得分紀錄；且他們5連敗後，如今戰績64勝66敗，離外卡第2的雙城已有3場勝差。
(中時電子報)
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