沒錢房租還要3.3萬 Makiyo淚訴不搬家苦衷

Makiyo透露住月租3萬房子的原因。(圖／翻攝自臉書、YouTube）

Makiyo因為事業不順遂，只好賣掉媽媽留給她的房產啃老本，每月開銷也減少為10萬，其中房租就要3.3萬，被外界批沒有經濟概念，近日她在節目上透露不搬家的原因，讓現場來賓都非常感動。

Makiyo近日上《命運好好玩》，分享這一路走來的低潮，數度哽咽落淚，並解釋為什麼還要住在月租3萬的房子，因為裡面有太多回憶，只要回去就有「回家的感覺」，而且媽媽的東西她一樣都沒收，淚訴：「捨不得清掉媽媽的東西，我真的無法收」，這樣她想媽媽還可以去房間回憶，讓現場來賓都難過跟著落淚。

她也表示現在出門回家都會跟媽媽照片打招呼，彷彿她還在世一樣，當天心理學老師也透露，Ma媽靈魂也在錄影現場，因為放心不下她，著急想替她解釋：「她不是那樣啦，她就傻傻的。」讓Makiyo聽了直掉淚。

而她也談到自己也努力接工作，但免不了會被換角或指指點點，但她還是想往前，希望可以把自己顧好，再去幫助需要幫助的人，盼外界再給她一次機會。

(中時電子報)