驚！大潤發進口辣椒粉 殘留芬普尼等7種農藥及重金屬

印度出口的MOTI印度紅辣椒粉。(取自食藥署網站)

近期台灣發生芬普尼毒雞蛋風波！若大劑量食用會導致人體肝、腎和甲狀腺功能損傷。而現在除了雞蛋外，根據衛福部食藥署今公布的最新邊境檢驗不合格食品中，赫見量販業者「大潤發」進口的印度「MOTI印度紅辣椒粉」，檢出殘留農藥芬普尼、賽滅寧、愛殺松、施得圃、得克利、三落松、三賽唑7種農藥與重金屬鉛。

依據「農藥殘留容許量標準」，農藥芬普尼定量極限為0.002 ppm、賽滅寧容許量為2.0 ppm、愛殺松容許量為0.5 ppm、施得圃容許量為0.05 ppm、得克利容許量為1.0 ppm、三落松定量極限為0.05 ppm、三賽唑為不得檢出。此商品檢出殘留農藥芬普尼0.028 ppm、賽滅寧2.4 ppm、愛殺松1.9 ppm、施得圃0.07 ppm、得克利1.1 ppm、三落松1.00 ppm及三賽唑0.06 ppm。

而依據「蔬果植物類重金屬限量標準」，鉛限量為0.3 ppm以下。但辣椒粉遭檢出重金屬鉛0.4 ppm。不符合商品重量達276公斤，依規定退運或銷毀。未流入市面。

(中時電子報)