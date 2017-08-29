羽球女雙許雅晴吳玓蓉 晉級金牌戰

許雅晴、吳玓蓉挺進女雙金牌戰。（譚宇哲攝）

許雅晴一度在第2局取得11比5領先時，因左腳踝疼痛不適，在場邊以繃帶包裹後忍痛上陣。（譚宇哲攝）

2017台北世大運羽球女子雙打準決賽，今天上午中華隊許雅晴、吳玓蓉出戰美國雙胞胎華裔姊妹檔XU Annie Xinfei、XU Kerry Yifei，許雅晴一度在第2局取得11比5領先時，因左腳踝疼痛不適，在場邊以繃帶包裹後忍痛上陣，2人最後仍拚贏雙胞胎默契，僅花26分鐘即以2局21比17直落2晉級女雙金牌戰。

(中時)