強索建商180萬 北市女里長重判14年
台北市中正區南福里里長鄒桂蓉，被控藉詞刁難在里內推案的建商，強索180萬元，案經台北地方法院審結，依貪汙治罪條例的藉勢藉端勒索財物罪，重判她有期徒刑14年，褫奪公權5年，沒收犯罪所得。可上訴。
天強建設2009年在南福里推案，當時還未選上里長的鄒桂蓉認為工程車破壞環境，要求天強建設給付100萬，但被天強拒絕；後來台灣松下營造也推案，鄒又要求賠償50萬元，松下認為鄰損只有9萬元，拒絕付款。
依法規，建商進行道路施挖在取得許可證後，須由工地所在位置的里長簽字才能施工，鄒桂蓉先前索款不成，但她2014年12月選上南福里里長後，仍要求建商給付不樂之捐。
曾拒絕鄒桂蓉的松下營造在鄒女當選上里長後，因為需要埋設管線，找鄒女協商，這時鄒女開口要求200萬元，經討價還價，建商勉為同意給付180萬，鄒女拿錢後簽字同意建商在里內施工。檢調後來接獲檢舉循線偵辦，鄒女偵查中坦承收180萬，但辯稱是為了美化社區大門通道及鄰損的費用。
不過，檢察官傳喚社區住戶多人，沒有人知道建商給錢做美化環境之用，認定鄒女涉及藉勢藉端勒索財物罪。
(中時)
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