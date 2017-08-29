九寨溝震災紅十字會只收到1000元捐款 BBC分析原因
中國大陸四川省知名景點九寨溝本月8日發生24人死亡、數百人受傷的強震，針對此災情，中華民國紅十字會（下簡稱紅十字會）只收到1000元（新台幣，下同）的捐款，讓該會會長王清峰直言受到打擊；有外媒分析，這次的捐款之所以會這麼少，全是因為「不信任」導致。
過去，紅十字會曾被質疑財務不透明，2011年日本東北地震時，也因為撥款速度問題引起討論，民進黨政府上台後，直接將《中華民國紅十字會法》廢除，使得紅十字會無法發動緊急募款，只能被動地接受捐款。
儘管如此，但和2008年汶川大地震、2011年日本東北地震募得的14億、17億元相比，這次僅有的1000元捐款落差實在太大，王清峰也於接受《新新聞》訪問時表示，他們確實受到打擊，不過最終仍捐出20萬元人民幣（約90萬元新台幣）。
那麼，此次的捐款數究竟為何會這麼低呢？《BBC中文網》認為，這是由於有部分台灣人不相信紅十字會，還有另部分人，則是不相信陸方會將捐款確實用在受災戶身上。
(中時電子報)
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