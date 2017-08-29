世大運》桌球男單陳建安首次闖進決賽

台北世大運男子桌球單打4強賽，陳建安擊敗北韓選手，首度闖進金牌戰。(中央社資料照)

世大運桌球男子單打陳建安29日4強賽雖然先丟1局，但小安立刻穩住陣腳，4比1後來居上擊敗北韓選手朴新赫，生涯首度闖進金牌戰。

世界排名51的陳建安，對上北韓一哥、世界排名83的朴新赫，8比11輸掉首局，但他隨即11比5、11比9、11比6、11比8擊敗難纏的對手，首度取得男單決賽門票。

陳建安是我國第3名打入男單金牌戰選手，2013喀山得到銅牌，莊智淵2001年在北京首度舉辦桌球時獲得銀牌，江宏傑則在2009年的貝爾格勒摘下男單史上首金。

(中時電子報)