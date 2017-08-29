涉恐嚇課審委員林致宇 黎男稱看不慣

教育部高中課審委員、靜宜大學學生林致宇，26日深夜遭電話恐嚇案，不明男子飆罵髒話，並稱「要給他死！」清水警分局獲報後，會同台中市刑大等單位南下抓人，昨天早上在高雄逮捕40歲黎姓男子，黎供稱不滿林生在網路發表課綱言論，才憤而致電，警方訊後依恐嚇罪嫌函送法辦。

林致宇向警方表示，疑因他先前對課綱發表言論，與網友在網路發生言語爭執，26日深夜11點多接獲一通不明電話，對方狂飆三字經，更以「我會揍你」、「你小心點」、「要讓你死」等言語恐嚇他，還嗆聲「我知道你住哪裡」，令他心生畏懼，徹夜難眠。

清水警方27日凌晨1時許接獲林致宇報案，會同刑警大隊及刑事局南部犯罪打擊中心等共組專案小組偵辦，並報請台中地檢署指揮，昨天早上9時許，在高雄市鳳山區通知無前科的黎姓男子到案，黎嫌供稱未受他人唆使，因看不慣林致宇在報章媒體及網路發表的言論，憤而致電他，他辯解只有互相飆罵，並未有恐嚇意圖。

(中時)