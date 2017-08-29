世大運》羽球許雅晴／吳玓蓉 挺進女雙金牌戰

女雙許雅晴、吳玓蓉順利挺進世大運金牌戰。（取自勝利體育臉書）

中華羽球隊29日在臺北世大運個人賽持續告捷，繼混雙、男單各1組人馬奪勝後，女雙許雅晴／吳玓蓉也以兩個21比17擊退美國華裔姊妹檔XU Annie Xinfei／XU Kerry Yifei，挺進今晚的金牌戰。

許雅晴／吳玓蓉將與泰國組合爭金，目前我國男雙李洋／李哲輝正與日本對手拚搶金牌戰門票，稍後「世界球后」戴資穎將在女單4強與江美慧上演「寶島內戰」，中華隊有機會在5組賽事都留下金牌。

(中時電子報)