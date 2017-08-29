新北市公車站牌周邊禁菸　9月1日起開罰

新北市所有公車亭、公車站牌禁菸區，經過6個月的宣導期後，自9月1日起衛生局將加強派員稽查取締。（葉書宏翻攝）

新北市所有公車亭、公車站牌禁菸區，經過6個月的宣導期後，自9月1日起衛生局將加強派員稽查取締。（葉書宏翻攝）

新北市所有公車亭、公車站牌禁菸區，經過6個月的宣導期後，自9月1日起衛生局將加強派員稽查取締。（葉書宏翻攝）

新北市所有公車亭、公車站牌禁菸區，經過6個月的宣導期後，自9月1日起衛生局將加強派員稽查取締，違者依法處2000元到1萬元罰鍰，以營造無菸清新候車環境。禁菸範圍擴大至公車停靠區標線內及往內延伸的人行道，是全國規範最嚴格的禁菸區域。

衛生局表示，新北市3月1日公告轄內所有公車亭及公車站牌即日起全面禁菸，宣導期6個月。

自公告日起，衛生局針對1190處人潮眾多的公車站牌與公車亭舉辦勸導，也當場勸導在禁菸區域內吸菸的多位民眾，同時對候車民眾發給宣導單張，宣導民眾市府的禁菸政策。

為了廣泛宣導，6個月來衛生局以多元方式，除了在全市6803座公車亭及公車站牌張貼醒目禁菸標示，並結合公車車頭跑馬燈，還藉由網路媒體與報紙宣導，另結合環保局，於全市29區垃圾車懸掛紅布條，每天在大街小巷穿梭，提醒民眾以免受罰。

衛生局健管科長林惠萍指出，營造無菸的支持性環境，新北市自103年來陸續公告許多禁菸場所，包括公園、橋樑、老街、校園周邊等，深受廣大民眾支持，今年依菸害防制法第16條第1項第4款更進一步公告無菸候車站，為新北市無菸城市環境擴大版圖。

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(中時)