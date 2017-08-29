點名脫拉庫主唱 瑪莎：看不慣只會口頭說要玩音樂的人

瑪莎和張國璽情誼已超過20年。(圖/本報系資料照)

五月天和脫拉庫兩大樂團，出道前就因為玩團結為生死之交，今年五月天在大安森林公園舉辦成軍20周年演唱會，也邀請脫拉庫主唱張國璽站台，不過瑪莎前天卻在臉書點名張國璽，還PO文「看不慣的就是那些說要玩音樂，可是其實根本沒在玩音樂的人」，讓粉絲好奇難道兄弟情誼不在?

瑪莎表示從認識張國璽以來，從沒見他認真玩過音樂，玩的永遠是與音樂不相干的東西，像是玩團時候說夢想是開飛機、練團不是為了把歌練好，而是結束後可以跟大家吃火鍋，就連上台表演也是在玩觀眾跟團員，甚至在臉書宣傳演唱會，也要玩老兄弟、老戰友，不過念在多年兄弟情誼，原本寫了篇文情並茂感人至深的演唱會推薦文，但因為遭嗆快兩個月了還沒有出爐，也讓瑪莎狠下心重寫一篇，更呼籲大家到現場給張國璽「教訓」，讓他知道沒有人能再隱忍他的種種行為，最後不忘強調「千萬別惹bass手」。

最後瑪莎更再三呼籲，如果粉絲想阻止脫拉庫在臉書上亂放話，或是發廢文的行為，建議趕快把他們的門票都買光，這樣他們不僅沒有理由發廢文，大家的臉書也會清爽不少，對於瑪莎公開「嗆聲」行為，也讓粉絲直呼根本是「情人節放閃文」，甚至表示「瑪莎罵人不帶髒字發文，給了我這週精神糧食」，不過兄弟相知相惜的20多年情誼，仍是讓眾人稱羨。

瑪莎臉書全文:

從十幾歲開始玩音樂的路上一直到現在，最看不慣的就是那一些口口聲聲說要玩音樂，可是其實根本沒在玩音樂，根本都在玩其他東西的那種人，而我認識的這種人還好不是太多，偏偏拖拉庫的張國璽就是這種人當中的佼佼者。

玩團的時候說他的夢想是開飛機不是玩音樂、玩吉他的時候說他的夢想只是想收藏吉他而不是彈吉他、練團的時候為的不是把歌練好，他只是想結束可以跟大家吃火鍋、在台上的演出根本也沒在玩音樂根本都在玩觀眾跟團員，連發個臉書要宣傳演唱會，都還要玩你的老兄弟老戰友？！

所以我在這邊呼籲，為了阻止他們這種在臉書上亂放話或是發廢文的行為，我建議大家趕快把他們的門票都買光，不管是台北台中高雄還是東京的（驚！東京？！真的假的？！這根本是出勤上班兼打工賺外快吧？！）。全部都買光之後，他們就沒有理由發廢文了，這樣一來大家的臉書都會清爽不少，就不需要再看到他們的發文了。

順便也請大家到他們的表演現場去看看，我說他根本沒在玩音樂都在玩觀眾和團員是不是真的。如果是真的，就用掌聲和尖叫聲干擾他們演出；如果不是真的，我願意自我懲罰在這裡特別昭告天下說張國璽很帥（這真的太殘酷了）。

本來是真的寫了約莫9487字，大概可以連載三個禮拜，文情並茂感人至深的「大叔回憶當年勇之你開飛機我打D」，內容描述了這二十年來我怎麼看國璽從一個不成熟且討人厭但又愛音樂的小屁孩，到今天成為了一個還是不成熟且更討人厭但移情別戀開飛機的老屁孩的種種之我見。

但是被他這樣一嗆，我決定刪掉過去寫下的一切，擦乾寫作過程中流下的眼淚。丟入垃圾桶，按下delete，將這一切都忘記得乾乾淨淨，像他的頭髮一樣，所以，趁他還沒回台我趕緊寫下這篇，最後也呼籲大家到現場給他一點教訓，要讓他知道，對他這種人，我們都再也無法隱忍下去了！最後祝大家下週工作上課都順利喔，除了張國璽。

(中時電子報)