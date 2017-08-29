馬英九：降低文言文比例 難道要開時代倒車？

教育部日前對12年國教2019年施行的新課綱召開課審會，高中國文科文言文比率是調降備受關注。前總統馬英九今天在臉書發文《古文與慈母》，回憶與母親秦厚修比賽背誦古文《桃花源記》的過往，他強調台灣在國際社會要做「中華文化的領航者」，當中國大陸、港澳、星馬乃至世界各地，都在重視中華文史的今天，反而要減少文言文的比例，難道要開時代的倒車嗎？

馬英九回憶，民國46年，母親秦厚修在剛成立的石門水庫建設委員會找到一份統計專員的工作，他也隨著轉學到現在的石門國小。他說，那時台灣還沒有電視，更沒有電腦，母親每晚教他讀古文，從春秋的「鄭伯克段於鄢」，到唐文的「桃花源記」、「滕王閣序」、加上唐詩三百首。先講解，再朗讀背誦，最後抄寫一遍。

3年前秦厚修生病住院，馬英九去探病時，想到這段經過，就提議跟比賽背誦「桃花源記」。兩人開始從「晉太元中，武陵人，捕魚為業，緣溪行，忘路之遠近。忽逢桃花林，夾岸數百步，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛；漁人甚異之…」背起。

馬英九說，最後還是母親背得又快又好，他有時還得秦厚修提詞。他說父母小時候都先讀過幾年私塾才進小學，國學底子不錯，書法也好。母親要他背誦古文，父親要他從小練寫毛筆字，這就是中華民族家庭教育的重要傳承，也讓他一生受用不盡。

馬英九表示，他一向主張，台灣在國際社會要做「中華文化的領航者」，古文與詩詞，就是中華文化最寶貴的資產，誠如余光中所言，「文言文是幾千年中華文化的載體」。當大陸、港澳、星馬乃至世界各地，都在重視中華文史的今天，「我們反而要減少文言文的比例，難道要開時代的倒車嗎？」

(中時)