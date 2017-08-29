是否應換閣揆？潘孟安：需調整還是要調整
蔡英文總統與行政院長林全內閣，日前民調再度下跌。屏東縣長潘孟安今天上午接受《POP搶先爆》黃光芹主持的電台節目訪問時，被問到換閣揆一事，潘孟安表示，「必須調整還是一定要調整」。
主持人黃光芹今天指出，蔡總統民調偏低，美麗島8月國政民調，比之前再度跌，連民進黨內英派都要求換閣揆？
潘孟安指出，每一個人都有隱憂，大家都來自人民選票，要念茲在茲，他隱憂的是，民進黨從執政、在野，再到再度執政，他感受很深，「人民給你那麼大期待，是有史以來國會單獨過半，這是天大良機，但是改革議題夠多速度很快，人民期待完全執政的團隊要立竿見影效果，剛好背道而馳」。
他認為，從民調顯示，民進黨一定要再去修正，他相信總統ㄧ定比任何人都急，畢竟人民期待在總統身上，總統必須調整步伐，林全不是壞人，是很好技術官僚，但沒有政治洗禮，沒有政治語言，比較在學術性、很務實，這部分在未來步伐上，總統要去調整，未來不管是總統跟林全院長的磨合，團隊更貼近民意。
黃光芹追問，至於要不要換閣揆？潘孟安強調，這是總統職權，他們都支持，林全院長是不錯，但對於總統，要給予更大支持力，不要給總統潑冷水，但必須調整還是一定要調整。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。