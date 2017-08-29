是否應換閣揆？潘孟安：需調整還是要調整

屏東縣長潘孟安。(屏縣府提供)

屏東縣長潘孟安。（資料照,姚志平攝）

蔡英文總統與行政院長林全內閣，日前民調再度下跌。屏東縣長潘孟安今天上午接受《POP搶先爆》黃光芹主持的電台節目訪問時，被問到換閣揆一事，潘孟安表示，「必須調整還是一定要調整」。

主持人黃光芹今天指出，蔡總統民調偏低，美麗島8月國政民調，比之前再度跌，連民進黨內英派都要求換閣揆？

潘孟安指出，每一個人都有隱憂，大家都來自人民選票，要念茲在茲，他隱憂的是，民進黨從執政、在野，再到再度執政，他感受很深，「人民給你那麼大期待，是有史以來國會單獨過半，這是天大良機，但是改革議題夠多速度很快，人民期待完全執政的團隊要立竿見影效果，剛好背道而馳」。

他認為，從民調顯示，民進黨一定要再去修正，他相信總統ㄧ定比任何人都急，畢竟人民期待在總統身上，總統必須調整步伐，林全不是壞人，是很好技術官僚，但沒有政治洗禮，沒有政治語言，比較在學術性、很務實，這部分在未來步伐上，總統要去調整，未來不管是總統跟林全院長的磨合，團隊更貼近民意。

黃光芹追問，至於要不要換閣揆？潘孟安強調，這是總統職權，他們都支持，林全院長是不錯，但對於總統，要給予更大支持力，不要給總統潑冷水，但必須調整還是一定要調整。

(中時)