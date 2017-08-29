世大運「台灣英雄大遊行」31日下午4時登場

統蔡英文預計31日接見選手代表，下午4時從府前展開「台灣英雄大遊行」活動。今早相關單位舉辦記者會，說明遊行規畫。（張潼攝）

台北世大運明天閉幕，截至29日中午，中華隊已經拿下19金、20銀、28銅，創下我國參與歷屆世大運最佳成績，同時，競賽門票銷售超過8成，也是歷屆新高。總統蔡英文預計31日接見選手代表，下午4時從府前展開「台灣英雄大遊行」活動，選手將分別搭乘約20輛吉普車、雙層巴士或大巴，行經東區、信義區，最後抵達北市府前廣場，將榮耀分享給沿途加油打氣的民眾。

教育部長潘文忠表示，台灣選手在這次世大運成績斐然，大幅超越原本預期的11金，而在比賽期間，台灣選手的奮戰精神讓國人深受感動，因此教育部與北市府共同策畫台灣英雄大遊行活動，一起分享屬於台灣人的榮耀。

據了解，當天除了已出國參加其他比賽的選手，其餘大部份都會參與遊行。文化總會副秘書長李厚慶說明，遊行路線總長約9公里，英雄車隊遊行下午4時從重慶南路出發，行經襄陽路，接著抵達第一個重點館前路。該處會進行全線交管，以便讓出左右車道使民眾可以參與、夾道歡呼，再加上兩側大樓內的辦公人員，打造「英雄谷」氣氛。

右轉忠孝西路後，車隊行經台北車站、華山藝文特區，就會進入第二個重點，也就是頂好商圈龍門廣場，在這裡會有一個「加油站」，安排大鼓陣替選手喝彩；最後進入信義計畫區，並繞行台北101大樓，讓外國遊客也感受這場光榮的遊行。

預計下午5時30分時，選手車隊會抵達北市府前廣場，一起與現場守候的民眾互動交流，為世大運畫下句點。李厚慶表示，12天比賽期間，很多人沒有機會進場，所以這次可以先夾道等待、歡迎英雄到來，也很歡迎沿線的店家、公司、機關學校用布條或道具來歡迎車隊。

不過，31日是上班日，除大學外各級學校也都已經開學，對此，體育署長林德福表示，這次活動自由參加、沒有動員學生，但還是鼓勵公司、大學生能來參與。他還說，這場活動上周五由總統府先提出想法，隔天相關單位就一起討論得出舉辦共識，另經費部分預計600多萬，由大專體總自籌。

(中時)