彰縣12家蛋雞場芬普尼複檢合格 僅連成管制中
彰化縣全縣雞蛋進行芬普尼殘留檢驗，共有13家蛋雞場被檢出，其中12場經重新採樣送檢，確認複驗合格後，農業處與動物防疫所已解除12家蛋雞場的移動管制；目前僅首波超標名單中的連成牧場仍在管制中，今天防疫人員並前往銷毀4處蛋雞場的28萬多顆雞蛋。。
農業處指出，動物防疫所人員今日前往銷毀欣德畜牧場1026箱雞蛋、正和畜牧場216箱雞蛋、順正牧場71箱雞蛋、武安牧場124箱雞蛋，總計約28萬7,400顆雞蛋，全數運送至送二林堆肥場進行銷毀。
農業處強調，強調全縣有問題的蛋雞場與其下游的雞蛋均進行追蹤管制並下架銷毀，因此，目前市面上的雞蛋皆安全無慮，請民眾安心食用。
(中時)
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