不只賞金針花、追楓！台灣下半年6個金黃風景 彷彿置身夢幻異國

花海迎賓，台東縣太麻里金針山的金針花盛開景緻。（本報系資料照）

深秋的東北角，芒花盛開，充滿秋意之美。（本報系資料照）

時序漸秋，微風吹拂稍稍褪去酷夏暑氣。秋冬最美的風景莫過於追楓、賞銀杏，轉黃、趨紅的金黃色澤綴滿大地，「Tripbaa 趣吧! 達人帶路」整理出台灣下半年6個金黃風景玩法，從夏末盛開的金針花，到炫染整片山頭的芒草、楓葉、銀杏林、落羽松，以及被列為台灣珍貴稀有植物物種的山毛櫸等，看見台灣最夢幻的秋冬景緻。

▶台灣下半年花季 — 金針花

賞花季節：8、9月

賞花地點：花蓮六十石山、花蓮赤柯山、台東縣太麻里鄉

台灣每年的8、9月是金針花盛開的季節，賞金針花也已經成為國內夏季的熱門行程之一，旅客紛紛前往花蓮、台東一帶，想一睹整片黃色花海跟著夏天的艷陽一同覺醒的美景。台灣三大金針花山分別為花蓮六十石山、花蓮赤柯山、台東縣太麻里鄉，金針花是合身長在氣候潮濕的高海拔和陽光充足的地方，因此海拔高達1,400公尺的六十石山擁有60公頃的最大規模花海，每逢花季便會由海拔最高出的山頂開始開花，再慢慢向較低海拔的區域盛開。

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雪白芒花，老農溪滿秋意，自高處望下，從六龜到美濃高美大橋附近成荖濃溪一項特色。（本報系資料照）

▶台灣下半年花季 — 芒草

賞花季節：10、11月

賞花地點：陽明山擎天崗大屯山、金瓜石茶壺山、草嶺古道、汐止五分山、小武嶺不厭亭、頂山石梯嶺

芒草在每年天氣轉涼之際綻放，有別於一般色彩醒目的賞花景色，芒草是將山丘染成雪般的白色，在陽光灑在花海上時，整片山丘由雪白轉為金黃，是台灣秋季的獨家美景。10、11月的氣候涼爽，而芒草海多位於山丘地區，非常適合安排踏青健行路線，在清涼舒適的秋天邊探索步道邊欣賞沿路白色花海。賞芒草的最佳景點位於台灣北部，住在北部的繁忙上班族、學生不必特別安排假期，便可利用週末時間來幾趟賞芒一日、半日遊。

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▶台灣下半年花季 — 山毛櫸

賞花季節：10、11月

賞花地點：太平山山毛櫸國家步道

山毛櫸的歷史可追溯至古遠的冰河時期，是被列為台灣珍貴稀有植物物種的五種花種之一，也是近幾年來國內一直盡力保護的寶貴植物。到了秋季，山毛櫸的樹葉會由綠色逐漸轉為橘黃色，這時是山毛櫸最美的時候，到了冬季枯萎的黃葉則會全部掉落，留下光禿的樹枝直到隔年春天綠芽再度萌發。在台灣賞山毛櫸最好的景點是太平山的山毛櫸步道，步道全程約4公里，在這裡還可以順道前往台灣最大的高山湖翠峰湖，欣賞湖邊的金黃山毛櫸美景。

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紅橙黃綠好個秋，來武陵、梨山、福壽山將中台灣秋色一網打盡！（本報系資料照）

▶台灣下半年花季 — 銀杏

賞花季節：11月

賞花地點：南投大崙山茶園、南投武岫農場、宜蘭明池、國立台灣大學

賞銀杏的是秋天最熱門的戶外活動之一，台灣因氣候潮濕，銀杏並非那麼普遍，因此賞銀杏反而變成一種更難得、更有吸引力的體驗。講到銀杏，第一個浮現腦海裡的地點通常都是南投，南投算是銀杏林的聚集地，不管是大崙山茶園或是武岫農場皆為賞銀杏的好地點，除此之外，宜蘭的明池國家公園也有相當著名的銀杏樹群。若是你住在台北，很想親自看到銀杏樹轉黃的絕美身影卻空不出時間，那也別難過，位於公館的國立台灣大學的地質系系館前就有一顆非常著名的銀杏樹，在11月份時通常能見許多學生，以及特別前往的旅客在這顆銀杏樹下拍照的樣子。

阿里山森林遊樂園區內楓紅與青山、白雲相映美景，令遊客滿心期待每年盛況。（嘉義林管處提供）

有「楓的原鄉」之稱的奧萬大國家森林遊樂區，此時呈現五彩繽紛的美麗夢幻景致，讓遊客驚豔不已。（本報系資料照）

▶台灣下半年花季 — 楓葉

賞花季節：11、12月

賞花地點：武陵農場、陽明山國家公園、奧萬大國家森林遊樂區、太平山、大雪山森林國家遊樂園區、阿里山國家森林遊樂區、馬那邦山、南元花園休閒農場、福壽山農場、關子嶺紅葉公園、延平林道、紅葉村、拉拉山、烏來風景特定區

每逢年底，總覺得沒有賞過楓葉就還沒過完一年嗎？台灣是賞楓的好地方，全島各地在秋冬皆可看到楓樹的蹤影，從北部的陽明山，到中部的武陵農場，再到南部的阿里山，無論你想去哪裡小旅行，幾乎都可以安插賞楓的行程。今年年末就安排一趟追楓之旅，將台灣大大小小的楓樹林跑遍，在橘紅落葉間迎接2018年。

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楊梅落羽松秘境誘人（楊明峰攝）

絕美零死角！北埔落羽松林規模不大，但濃縮了落羽松最美的水中景緻。(圖/簡怡欣攝)

▶台灣下半年花季 — 落羽松

賞花季節：11、12月

賞花景點：台北大湖公園、陽明山、桃園八德霄裡里、桃園大溪石園路、桃園市玉山公園、石門水庫、桃源仙谷、北埔六塘谷、新竹美樹營地、台中霧峰落羽松林、南投奧萬大國家森林遊樂區、武陵農場

年末除了賞楓之外，還有非常具有歐美北方風情的落羽松，近幾年來在台灣引起很大的風潮，許多賞落羽松的秘境也紛紛出現，吸引大量的旅客前往拍照打卡。秋冬之際，落羽松轉紅，地上佈滿枯萎松葉，讓人瞬間以為自己身在國外，充滿夢幻異國風情調。

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