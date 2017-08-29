刊登照片標注「恐龍法官」 蘋果日報判賠20萬元

計程車司機謝東憲6年前性侵日本女學生遭聲押，新北地院法官盧軍傑裁定交保，蘋果日報從網站上取得盧男的照片後，刊登並註記「恐龍法官」字樣，盧男提告求償，高院更一審認定盧男肖像權遭侵害，判決蘋果日報及總編輯須連帶賠償20萬元，全案可上訴。

此外，《蘋果日報》當時報導「法官輕信嫌犯『你情我願』說辭，以5萬元縱放惡狼」，去年最高法院認為報導顯與事實不符，判決蘋果日報與撰稿記者須賠償40萬元並登報道歉定讞。

2011年間，計程車司機謝東憲性侵日女學生遭聲押，法官盧軍傑裁定5萬元交保並限制住居；謝一度出面表示與女生你情我願、一夜情，隨後逃亡惹議，他被逮回後遭判刑8年6月定讞，入獄服刑中。

《蘋果日報》當時報導法官縱放惡狼，並未經法官盧軍傑同意，刊登其照片及個人資料在報紙上，盧男憤而提告，向蘋果日報索賠300萬元，並要求登報澄清。

高院認為，盧軍傑在裁定理由明確指出，謝男涉犯重罪嫌疑重大，但重罪不能作為羈押唯一要件才諭知交保，顯見盧未採信「你情我願」的辯解，《蘋果日報》報導與事實不符，判決撰稿記者須賠償40萬元，此部分遭最高法院駁回確定，肖像權受侵害部分發回更審。

高院更一審認為，蘋果日報雖然從公開網路取得盧軍傑的照片，但未得其同意卻不當使用個人肖像，把照片標注「恐龍法官」，並以斗大標題寫「腦殘法官下台」，已侵害盧的肖像權，判決蘋果日報與總編輯須賠償盧男慰撫金20萬元。全案可上訴。

(中時)