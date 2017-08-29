世大運》烈日3小時惡鬥 李亞軒含淚鍍銀

李亞軒世大運女雙金牌戰烈日下苦戰。(陳怡誠攝)

李亞軒世大運女單金牌戰面對泰國汪添彩。(陳怡誠攝)

上屆光州世大運為我國拍下網球女雙銀牌，李亞軒今年披地主戰袍，29日女單金牌戰面對泰國女將汪添彩（Varatchaya Wongteanchai），烈日下苦戰3個半小時，首盤就殺入搶七，6比7(5)、6比4、1比6含淚鍍銀。

李亞軒兩年前世大運攜手許絜瑜女雙鍍銀，本屆在張凱貞無緣連霸後，成為我國女單最後拚金希望。面對世界排名281與她相近的泰國汪添彩，李亞軒中段連下3局反超，但盤末又被破發，雙方拚入搶七，李亞軒自2比6連趕3分，連續讓對手回擊掛網，無奈關鍵時刻運氣不站在她這，回擊觸網出界，搶七5：7飲恨，首盤6比7讓出。

李亞軒世大運女單金牌戰烈日下苦戰。(陳怡誠攝)

李亞軒世大運女雙金牌戰烈日下苦戰。(陳怡誠攝)

次盤開始，可以明顯感覺到李亞軒節奏變慢，多次球拍掉落，彎腰蹲下，爭取休息時間，右手手腕、雙膝也纏上繃帶，雙肩更貼滿肌貼。

李亞軒世大運女雙金牌戰烈日下苦戰。(陳怡誠攝)

觀眾舉著國旗為李亞軒加油打氣。(陳怡誠攝)

李亞軒世大運女單金牌戰烈日下苦戰。(陳怡誠攝)

一度落後到1比3，但李亞軒沒放棄，持續給對手壓迫，連破帶保連取3局反超，弟弟李冠毅也在觀眾看台上為姐姐打氣，場邊觀眾也大聲為李亞軒加油。關鍵第10局，李亞軒先上網一擊強力正拍，逼出盤末點，隨後上網截擊拍下致勝球，艱辛逆轉將比賽逼入決勝盤。

拚盡全力的李亞軒，決勝盤氣力放盡，屢屢彎下腰無法撿起球拍，最終6比7(5)、6比4、1比6含淚鍍銀，李亞軒也座位上掩面痛哭。

(中時電子報)

李亞軒抱憾摘銀賽後難過痛哭。(陳怡誠攝)