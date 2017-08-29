未注意消防車經過 自小客衝撞消防車

消防車被撞後偏離車道，撞倒紅綠燈。（王揚傑翻攝）

今（29）日凌晨3時許，新北市板橋區縣民大道三段5樓公寓發生火災，火勢30分鐘後撲滅，男女屋主均輕微嗆傷，並無大礙，但前往搶救的1輛消防車在漢生東路 中山路一段口，遭1輛未禮讓消防車的自小客衝撞，消防車偏離車道，撞倒紅綠燈柱，造成陳姓、尤姓消防員及自小客車林姓駕駛輕傷，送醫後均無大礙。

林男表示，並非故意不禮讓消防車，而是見1輛消防車經過路口後，以為後面沒有其他消防車了，才在綠燈的情況下通過，沒料到後面又跟著來1輛消防車，當下已來不及煞車。警方進行酒測，雙方酒測值皆為零，警方並未對自小客車駕駛開罰，以交通事故處理。

(中時)