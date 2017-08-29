未注意消防車經過 自小客衝撞消防車
今（29）日凌晨3時許，新北市板橋區縣民大道三段5樓公寓發生火災，火勢30分鐘後撲滅，男女屋主均輕微嗆傷，並無大礙，但前往搶救的1輛消防車在漢生東路 中山路一段口，遭1輛未禮讓消防車的自小客衝撞，消防車偏離車道，撞倒紅綠燈柱，造成陳姓、尤姓消防員及自小客車林姓駕駛輕傷，送醫後均無大礙。
林男表示，並非故意不禮讓消防車，而是見1輛消防車經過路口後，以為後面沒有其他消防車了，才在綠燈的情況下通過，沒料到後面又跟著來1輛消防車，當下已來不及煞車。警方進行酒測，雙方酒測值皆為零，警方並未對自小客車駕駛開罰，以交通事故處理。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。