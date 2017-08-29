豐華唱片傳月底易主 張小燕「哭臉」證實
張小燕今年2月才辭去飛碟電台董事長，想不到上週四她又召集旗下豐華唱片員工，宣布成立22年的豐華唱片8月底後將易主，據悉，她做出決定後，遠赴日本散心，而她也以「10個哭臉」間接證實這個消息。
據《聯合報》報導，彭國華離世前，曾建議張小燕把豐華賣掉，但她就是不捨，覺得員工跟彭國華這麼多年，自己也應該好好照顧他們，所以當她宣布要把豐華唱片易主時，幾乎要崩潰，一度淚流滿面，友人透露她不是賣給出價最高的人，而是答應會好好經營的人，她也保證會給所有員工最完善的「退場條件」。
豐華唱片於1995年成立，開山元老為飛碟唱片的經營班底，2003年豐華成立香港分公司，使整個企業體更加壯大，在樂壇22年來，豐華唱片捧紅最知名的歌手，便是今日的天后張惠妹，她在豐華的力挺下於1996年出道，4年後才決定跳槽，其他包括范逸臣、曾寶儀、卜學亮等也是豐華的子弟兵，近年來則有鄧福如、左左右右、大小姐、田亞霍、陳大天，所捧紅的藝人類型十分豐富。
(中時電子報)
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