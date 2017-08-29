至少殺90人 德男護士終身監禁

尼爾斯·H掩面出庭。(圖/新華網)

2015年駭人聽聞的德國護士殺人案，終於宣判。男護士尼爾斯·H蓄意注射藥物謀殺罪名成立，判處終身監禁。德國警方28日公佈最新調查結果說，尼爾斯至少謀殺了90名患者，是二戰後德國最嚴重的謀殺案件。

德國警方與檢方28日共同發布調查結果，指尼爾斯是無差別殺人。調查人員共對130位死亡患者開棺驗屍，至少有90位死亡患者為過量注射藥物致死，但還有很多死亡患者因為屍體已經火化而無法驗證死因。

現年40歲的尼爾斯曾在德國下薩克森州代爾門霍斯特和奧爾登堡的醫院重症監護室工作。他於2003至2005年間向重症患者註射高劑量藥物，導致病人心臟衰竭而死。被告作案動機在於製造重症護理緊急情況，以此顯示自己從瀕死狀態挽救病人的才幹。

尼爾斯2005年夏天在一次給病人過量注射藥物時被一名女同事當場發現。2015年，法院裁定尼爾斯蓄意向兩名病人注入心臟藥物而致其死亡，判處尼爾斯終身監禁。至於尼爾斯究竟謀殺了多少名患者，調查人員說可能永遠無法知道確切的數字。

(中時電子報)