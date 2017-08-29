美網》拍下第25種子 盧彥勳過頭關

盧彥勳奮勇打敗種子球員，挺進美網次輪。(美聯社)

美網男單首輪，台灣一哥盧彥勳迎戰大會第25種子俄羅斯卡察諾夫，盧在失掉首盤後連下3盤，以4-6、6-2、6-3、6-3獲勝，第2輪要對上摩爾多瓦的艾伯特。

盧彥勳第2盤開場就大反攻，迅速取得4-0領先，此後到賽末都沒有再落後。盧此役6次破發成功、擊出比對手更多的致勝球與更少的非受迫性失誤，幾乎一手掌控賽局。

(中時電子報)