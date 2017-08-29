世大運》831英雄大遊行 號召全民上街頭

郭婞淳石破天驚的破世界紀錄一舉，幫助中華隊在世大運屢創佳績，中華文化總會舉辦831英雄大遊行，號召全民上街頭為中華健兒加油打氣。（陳怡誠／資料照）

世大運中華健兒優異表現有目共睹，由中華文化總會舉辦的英雄大遊行預計31日下午4點開始，屆時在此次奪得獎牌的選手從重慶南路出發，一路至台北市政府廣場，主辦單位號朝全民上街頭給台灣選手熱情掌聲。

中華隊在這次世大運屢創佳績，目前已寫下19金的史無前例紀錄，其中光是滑輪溜冰就勇奪10金，男子體操鞍馬李智凱、舉重郭婞淳、洪萬庭、田徑男子100公尺楊俊瀚、男子標槍鄭兆村、網球女雙詹詠然／詹皓晴、羽球混合團體、跆拳道混合品勢、武術許凱貴也都替台灣爭取到最高榮耀。

中華文化總會在831英雄大遊行的路程規劃，下午4點開始由重慶南路出發，右轉襄陽路然後左轉館前路來到台北車站，遊行橫貫忠孝東路一至四段，右轉松仁路、松壽路、松智路、信義路五段、市府路、松壽路、基隆路一段，終點新仁愛路台北市政府廣場。https://drive.google.com/open?id=0Bz0CUH4y_RH0S0ItNXA2LU16dFE

(中時電子報)