韓2018年國防預算增6.9％ 增幅9年新高
據南韓政府29日敲定的2018年度國防預算案，明年預算總額達43.1177兆韓元（約合新台幣1.25兆元），比前一年增長6.9%，增幅是自2009年以來的最高。
韓聯社報導，預算案的兩大項目——「防衛力改善費」和「戰力運營費」分別增10.5%和5.3%，達13.4825兆韓元和29.6352兆韓元。防衛力改善費中應對北韓核武與大規模殺傷性武器（WMD）威脅的預算增長13.7%，達4.3359兆韓元。
南韓國防部為應對北韓核威脅建立的「韓國型三軸體系」（3K計畫）預計在2020年初期構建完成。為此，韓軍計畫，購買或開發5顆偵察衛星（至2023年）、高角度無人偵察機（全球鷹）、遠程空對地飛彈（金牛座）、自航水雷、戰術地對地飛彈、彈道飛彈預警雷達、遠程地對空飛彈（L-SAM）等。韓軍還將改良被稱為韓版愛國者飛彈的「鐵鷹-2」飛彈和愛國者（PAC-2）飛彈性能，並計畫改良用於滲透敵陣、運輸特殊兵力的CH/HH-47D直升飛機性能。
南韓國防部介紹，北韓核威脅升級，周邊局勢緊張，因此有必要大幅提高國防預算。並強調，明年預算將優先運用於最要緊之處，即盡快打造應對朝核的體系，增強防衛力量，提高核心軍事能力，確保盡早從美國收回戰時作戰指揮權，提高開發尖端武器和軍工企業的競爭能力。
「韓國型三軸體系」（3K計畫）包括打擊北韓飛彈發射裝置的「殺傷鏈」系統（Kill Chain）、攔截來襲飛彈的韓國型飛彈防禦系統（KAMD）、消滅北韓指揮部的大規模打擊報復作戰計畫（KMPR）。
(旺報)
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