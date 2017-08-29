羽球雙李配爆冷輸日 男雙無緣爭金

李洋、李哲輝慘遭日本逆轉，無緣為中華男雙爭金。（譚宇哲攝）

2017台北世大運羽球男子雙打準決賽，世界排名第9的李洋、李哲輝，面臨日本玉手勝輝、三橋健也的挑戰，雙方熱戰48分鐘，「雙李配」首局以21比14輕鬆拿下，第2局、3局卻被日本反撲，連失2局爆冷輸球，無緣爭金。

(中時)