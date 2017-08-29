世大運》男雙失手 羽球包辦6金夢碎

中華隊李洋（前起）、李哲輝遭日本對手逆轉，無緣爭金並列銅牌。（中央社資料照）

臺北世大運29日進行羽球個人賽，加上日前的混合團體賽金牌，中華隊本來有機會在本屆包辦羽球全部6金，可惜男雙李洋／李哲輝先盛後衰，以21比14、21比23、18比21不敵團體賽的手下敗將玉手勝輝／三橋健也，無緣爭金並列銅牌。

男雙成為今晚世大運羽球賽金牌戰中，唯一沒有台將的一項。我國混雙王齊麟／李佳馨、男單王子維、女雙許雅晴／吳玓蓉都已殺入金牌戰，目前「世界球后」戴資穎正在4強對決自家人江美慧，台將在女單金牌戰也不會缺席。

雙李日前在混團金牌戰第1點也碰上同樣的日本組合，當時只用了29分鐘就直落2過關，戴資穎還笑說男雙打得太快，讓她熱身不及。未料個人賽4強再度碰頭，雙李雖以21比14先聲奪人，第2局丟士後都先丟分，陷入被動，決勝局一路拉鋸，卻在18平後連丟3分，無奈吞敗。

(中時電子報)