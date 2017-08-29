集訓錯過父親節 許凱貴將金牌獻給父親
選手生涯最後一役奪金！在2017台北世大運武術的男子南拳/南棍全能賽中，一舉奪金的許凱貴，在賽前就計畫這場比賽是他的告別作，他以總和19.18高分，領先各國選手，留下完美句點，他的雙親、親友特別北上到新竹縣體育館，聲援他的比賽，許凱貴因集訓未能慶祝父親節，也將金牌獻給爸爸許永宮。
許凱貴說，因生涯計畫，本就預期此場比賽是他的選手告別作，但他未預期能一舉奪金「沒什麼真實感」，但十分開心也滿意。未來他計畫先完成碩士論文及學位，將到屏東當教練，培育更多武術種子，也將機會留給年輕新秀，也期望有朝一日能成為國家隊教練。
許永宮和妻子許賴淑清、女兒、弟弟一家人等特別北上聲援許凱貴的比賽，許永宮說，許凱貴從7歲就開始投身體育，「別人睡覺時，他在流汗」，幾乎沒有休息過，人不是在國外集訓，就是在中華民國武術總會或國訓中心集訓，連回家時間都不多。
許凱貴家中開設宮廟，他在男子南拳/南棍全能賽中的套路，也以宮廟陣頭為靈感、融合，展現個人特色，在27日的南棍套路先拿下9.62高分排第一，29日的南拳套路再以9.56分居第二，總和19.18分奪金。銀牌則由馬來西亞選手李韋良在南拳以9.57分小勝許凱貴，不過分數加總為18.85分居次；日本選手Yoshitaka ASAYAMA則以總分18.74分奪銅。
許凱貴此次奪金，許永宮說，很開心兒子將金牌留在台灣，但他也指出，武術項目較少獲得重視，在各級學校幾乎都沒有武術的專任教練，期望未來政府能多照顧武術選手。截至29日中午，中華台北武術隊在2017台北世大運中，共拿下1金2銀2銅成績，今晚還有武術好手林怡汝將在女子散打60公斤決賽中，與中國選手蔣先婷爭奪金、銀牌，可再為台灣奪下1面獎牌。
(中時)
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