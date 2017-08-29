弒兄斷掌焚屍 林宗耀被起訴求處無期徒刑

中市今年6月間發生震驚社會的弒兄斷掌焚屍案，殺兄的48歲林宗耀因公司倒閉信用破產、刑案纏身，而胞兄林正賢嗜賭屢要求償債，林起殺機還佈局詐死想取代身分重生，他凌晨載兄到人煙稀少重劃區殺兄，並砍下雙掌，將自己證件放屍口袋，灑汽油焚屍。全案台中地檢署今天偵結，依殺人罪將林起訴，具體求處無期徒刑。

起訴書指出，林宗耀曾因偽造為書被判刑、詐欺案被通緝，101年又涉詐欺及偽造文書等案，先後在檢院審理、偵辦中。林在104年間由母親出面證明，以自己照片申請補發取得胞兄身分證及健保卡，冒用胞兄證件租3間房屋、駕駛車輛也是登記胞兄名下。

林的營造公司在101年倒閉、信用破產，經濟狀況惡化，而胞兄長年嗜賭多次要求清償賭債，林無力、無心清償，面對涉多起刑案、累訟及逃避入監等多重壓力，而萌生弒兄詐死取代身分重生的念頭。

林精心佈下弒兄計畫，他在今年4月、5月間陸續準備殺人兇器及焚屍汽油，先開車到五金行購買各式鋸具、鋼柄大槌等物，月餘後，在自助加油時以為車子加油掩飾，將由注入預先準備容器；為製造犯案不在場證明，林在5月31日晚間邀友人先後到咖啡店、視聽廣場喝酒，還通知約胞兄到視聽廣場見面。

6月1日凌晨，林與胞兄兩人離開視聽廣場，並相約見面，胞兄在車內飲酒，林將車子停在13期重劃區人煙稀少的路邊，林先出手毆打、持菜刀狠砍胞兄全身，還狠砍下雙掌，將自己的駕照及名片放進口袋，企圖誤導讓人誤認屍體就是「林宗耀」，他再潑灑汽油點火焚屍，還在附近擺放一些骰子，製造因賭遭滅口跡象。

檢察官指出，林犯案後開車離去，整個犯案過程，他為混淆視聽、避人耳目，竟5度變裝、2度換車，還逆行駛避免被沿途監視錄影器拍到。

全案偵辦時一度陷入膠著，經循斷掌毀屍及發現身分證件等衝突點、並在林用車行車紀錄器中發現林的身影、追出焚屍火勢竟逐步添加汽油助燃，不符常理；還調閱到林宗耀到加油站購油影像等疑點，案情直轉急下，疑點逐步釐清。

檢方多次偵訊林宗耀，他否認犯案，檢方羈押月餘調查後，逐漸釐清案情，再度傳訊林的大嫂調查，林見到大嫂竟下跪認錯，案情才趨明朗。檢方也追查出，林正賢早年就高額保險，若身亡後，初估受益的家人應可獲上千萬元賠款。

(中時)