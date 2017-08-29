中市教師高美溼地戶外體驗，共學交流

台中市教育局舉辦戶外體驗增能研習，110名教師高美溼地共學交流。（盧金足翻攝）

為提升教師知能，台中市政府教育局在清水區高美濕地舉辦「戶外教育體驗式」教師增能研習，由台中市國教輔導團國中小自然、社會與綜合領域共6個輔導小組共同規劃，以「溼地生存遊戲」的方式讓教師實際體驗在地人文特色，盼帶給參與的110名教師啟發與體會，進而應用於課程設計，提升學生學習動機及興趣。

教育局表示，跨領域課程是12年國教的重要趨勢，在課程設計上如何兼顧縱向連貫與橫向整合，經常是教師會遭遇的瓶頸。

台中市國教輔導團以在地多元生態環境，結合人文元素，透過主題式、情境化、操作型的設計，規劃6個戶外課程關卡，讓教師從闖關遊戲中激盪想法，也從合作過程中交流討論，並進行共學省思研討。

善水國中小教師詹雅婷表示，跨領域戶外環境教育體驗非常有趣，尤其活動後的省思更為珍貴，相關經驗對引導學生學習有極大幫助，回校後希望邀請其他領域教師共同討論，將所學習到的活動設計方式及概念推廣出去。

中港國小教師張秀華分享，印象最深刻的體驗是「穿越棲息地」關卡，啟發自己對於引導學生思考自然保育的想法；大道國中教師李祥菁則表示，雖然天氣炎熱，但卻更深刻感受到環境生態，這樣的戶外教育體驗研習是難得經驗。

教育局長彭富源表示，新課綱最大的成功關鍵在於由下而上的教師專業合作，鼓勵教師成為終身學習者，以自我學習體驗出發，將經驗轉化為「以學生為學習主體」、「激發出強烈學習動機」的課程教學設計，並結合學校特色發展，讓學生從生活及在地社區取材，培養知能。

(中時)