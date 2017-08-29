「五毒官員」深圳前政法委書記蔣尊玉判囚終身

廣州市中級法院28日對深圳市前政法委書記蔣尊玉受賄案公開宣判，蔣受賄8200多萬港元財物，被判終身監禁，剝奪政治權利終身，並處沒收全部財產。

法院查明，1996年至2014年，蔣尊玉在任龍崗規劃國土局分局局長、深圳市政府副秘書長、水務局長、環境委員會主任、龍崗區委書記、深圳市政法委書記期間，利用職務便利，為他人在承接工程、開發房地產項目等方面提供幫助，收受賄賂共計人民幣3265萬元、港幣4670萬元。法院認為，蔣尊玉受賄罪名成立，鑒於其主動退回部分贓款，從輕處以終身監禁。

蔣尊玉曾被一線辦案人員稱為「五毒俱全」官員，指他隱瞞「裸官」身分、在老闆安排下嫖娼、賭博、與多名女性通姦。

大陸媒體報導稱，他先後為家人買入42套住房，存款和股票投資等資產高達2億多元，妻子、女兒、女婿、親家都悉數落網。

(旺報)