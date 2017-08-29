貓熊「姊弟戀」修成正果！「團團」、「圓圓」慶生有驚喜！
愛情不分年齡、不分族群！這些年來，演藝圈不時可見「姊弟戀」幸福滿滿！其實在台北市立動物園也有一對出名的「姊弟戀」！這對夫妻就是貓熊「圓仔」的爸爸、媽媽，也是遠從大陸四川來的「團團」、「圓圓」！今天牠們在動物園歡度牠們的13歲生日了！猜猜看，幸福夫妻獲得什麼生日禮物呢？
「圓圓」的生日是8月30日，「團團」則是9月1日，保育員特地安排今天牠們都剛好在活動場，提前送上蛋糕，也讓所有喜愛大貓熊的粉絲們能夠欣賞牠們享用蛋糕的樣子，並且送上生日祝福。
今天上午11點，保育員送上量身訂作的專屬蛋糕，13歲生日的造形以「團團」和「圓圓」的肖像及名字作為發想，材料計有竹葉、窩窩頭、紅蘿蔔、鳳梨、甘蔗、葡萄等，看牠們吃的津津有味，可見對蛋糕的口味非常滿意唷！
「圓圓」今年各項懷孕指數雖到位，可惜還是沒能成功幫「圓仔」添弟妹。不過雌性大貓熊的黃金生育年齡為5-20歲左右，因此保育員每天依然持續地讓「團團」和「圓圓」鍛鍊後腿的力量，期望來年牠們彼此看對眼、且情投意合時，能夠順利自主完成傳宗接代的任務。
(中時電子報)
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