大陸3年內建2442公里紅色旅遊公路

據大陸交通運輸部發布消息稱，《全國紅色旅遊公路規劃（2017-2020年）》（簡稱《規劃》）於近日發布，確定126個紅色旅遊公路項目，建設總里程約2442公里，其中中西部地區建設里程佔比達90.8%。

《規劃》提出，到「十三五」末，具備條件的紅色旅遊經典景區景點，基本實現三級及以上公路便捷連接周邊國省幹線公路或城市，與周邊路網共同形成便捷、安全、可靠的紅色旅遊公路網絡。

此次《規劃》確定了126個紅色旅遊公路項目，涉及28個省（區、市），建設總里程約2442公里。

(旺報)