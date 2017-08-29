中市推求職神器！找頭路職涯工作卡一鍵搞定

台中市勞工局推出求職神器，職涯工作卡正式上線。（圖／台中市府提供）

台中市就業服務處推出職涯工作卡，參採日本工作卡精神，整合求職者個人基本資料、學習紀錄、訓練成效、職涯服務紀錄及工作經歷五大項資訊，協助完整記錄職涯歷程，要讓求職者掌握自身優勢無往不利。

依據勞動部「青年勞工初次尋職遭遇到困難情形」最新調查，青年尋職以「不知道自己適合做哪方面工作」、「求職面試技巧不足、不會寫履歷」占45.46％為主因，顯見青年初次求職就業面臨不少困境。

勞工局黃荷婷局長表示，為解決求職者就業問題、協助規劃職涯，市府勞工局參考日本工作卡制度精神，去年底規畫建置職涯工作卡系統並於今年系統修正完成。

以青年族群為首推對象，系統內含個人基本資料、學習紀錄、訓練成效、職涯服務紀錄及工作經歷五大項資訊，且更與本府教育局合作，將「產學訓用人才培育系統平台」內之語言、社團、證照、競賽、參訪活動及實習紀錄等資料導入工作卡內，完整記錄職涯歷程。

台中市就業服務處長傅晶如指出，登錄職涯工作卡後續加值服務超給力，為能深化職涯工作卡使用成效，同步設置專責人員提供一對一諮詢服務，針對民眾問題對症下藥，提供職業適性診斷、履歷健診、面試技巧指導及職場體驗等客製化服務。

如果想要提升專業職能，也能即時提供職業訓練最新課程資訊及就業市場趨勢，更重要的是，透過資料匯入系統後即可一鍵產出客製化電子履歷，讓求職者不再為製作履歷傷腦筋

，且相關項目透過政府檢核機制認證，履歷資料透明有保證，大大提升雇主的僱用意願。

正在台中市參與公部門暑期工讀的小茹表示，加入職涯工作卡系統後續服務真的很給力，透過市府安排職業適性診斷服務，協助釐清職涯困惑，且對未來職涯方向更加明確，已經開始期待後續的一系列職涯活動。

(中時)