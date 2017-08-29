南韓證實 金正恩夫人李雪主於2月產下第3子

北韓最高領導人金正恩（圖左）和夫人李雪主（圖右）聯袂出席公開活動。（圖/美聯社）

據韓國朝鮮日報（The Chosun Ilbo）報導，經南韓國家情報院（National Intelligence Service）證實，從去年神隱至今達9個月、北韓領導人金正恩（Kim Jong-un）的夫人李雪主（Ri Sol-ju），已於今年2月份產下她與金正恩的第3名子嗣，但由於北韓官方對消息的封鎖，除了在2013年出生的第二名子女，由金正恩好友、前美國職籃明星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）確認是女兒外，其餘2名子女的性別目前仍無法判定。

身為北韓第三代繼承人，金正恩於2009年正式和原銀河管弦樂團歌手的李雪主結婚，李雪主於隔天夏季產下兩人第一個結晶，但她一直到2012年，才正式獲得勞動黨和官方承認為金正恩夫人，並由朝中社專門對外介紹她。同年10月她再度消失於公眾場合，一度被視為是犯錯被冷凍，後來才知道是為了安胎兒退居幕後，並在2013年元月產下一女，根據當年訪問平壤的羅德曼說法，第二個孩子是女孩，被命名為金朱愛，是外界唯一知道性別和姓名的金氏家族四代子女。

北韓最高領導人金正恩（圖左）與夫人李雪主（圖右）。（圖/美聯社）

金正恩幼年時，曾與妹妹金與正及金正怡以化名的方式，假扮為北韓駐瑞士大使館職員的孩子於瑞士就讀，學習英語、德語及法語，曾有此國際經驗的他，是否也會仿效他父親一樣，未來將他的三名子女送出國外受教育，恐怕也是外界好奇的焦點之一。

(中時電子報)