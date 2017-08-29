台中市9月犬貓絕育3合1活動開放報名
為落實犬貓源頭管理工作，台中市動物保護防疫處9月將持續與動保團體及獸醫師合作，至新社、太平、大甲、后里、和平等區辦理犬貓絕育、寵物登記及狂犬病疫苗注射3合1活動，凡設籍台中市且年滿20歲的市民均可報名。
動保處表示，9月份場次排定9月2日於新社區中興嶺停車場、9月10日於太平區東汴里活動中心、9月17日於大甲區孟春社區活動中心、9月24日於后里區舊社社區活動中心，9月25日至10月2日則在和平區環山社區活動中心，其他地區將視報名狀況陸續安排。
由於活動採預約制，民眾預約時請留相關資料，將於活動前1至5日個別電話聯絡，確認動物狀況，並告知注意事項及時間地點，活動當天並請攜帶身分證正反面影本前往現場完成報到手續；另寵物注射的狂犬病疫苗若於1年有效期限內，則請再攜帶注射證明書。
此外，考量犬貓絕育的手術及麻醉風險，不提供如馬爾濟斯、貴賓、鬥牛犬等純種品系小型犬、短鼻犬及純種品系貓報名，且犬貓健康狀況需良好，術前至少禁食禁水8小時以上。
(中時)
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