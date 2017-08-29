陳妍希的老公變這樣！曉公主露面
由孫儷、陳曉和何潤東等人主演的最新陸劇《那年花開月正圓》即將在30日開播，故事講述清末時期，出身民間的陝西女首富周瑩的真實故事。孫儷此次為戲下足功夫，不但親自到周瑩的故居拜訪，還跟著劇組勘景，連劇中角色的衣服布料，她都和導演丁黑一起挑選，相當用心。
為戲做功課的不只孫儷，陳曉此次為戲扮演花旦，事前劇組安排老師為他上課學秦腔唱戲，「調很高，第一天就想放棄，還好老師鼓勵我從身段開始學。」他的花旦扮相被讚超美，連孫儷看到時都頻頻喊：「求合影！」還搞笑暱稱他「曉公主」。
陳曉的太太陳妍希則說他為拍《花開》戒澱粉、吃東西也不加調味，拍戲期間老公時不時就在家裡的客廳唱戲練秦腔。
孫儷拍《花開》用盡全力，拍攝期間老公鄧超還在微博上抱怨老婆只看劇本不看他，他說：「自從孫儷接到《花開》的劇本，就把家拋了，是個不稱職的媽媽。」還搞笑虧為戲唱主題曲的老婆五音不全。而孫儷則自認歌聲比不上他，她笑說：「本來劇組是想找鄧超唱的，但他太貴了，我唱免費所以才是我。」該劇8/30起每日24:00由愛奇藝台灣站獨家播出。
(中時)
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