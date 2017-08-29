北韓射彈 日媒：迫美放棄「敵視政策」

北韓29日發射彈道飛彈，經過日本上空最後落入太平洋。日媒分析，這是威脅地區安全的嚴重挑釁行為，表明了為迫使美國放棄對朝「敵視政策」和施壓路線，不惜極度加劇緊張的強硬姿態。

共同社29日稱，今年北韓發射彈道飛彈已經超過10次，北韓以罕見頻繁的步伐發射包括兩枚洲際彈道飛彈（ICBM）在內的各種導彈，要求美國轉變對朝政策；北韓可能將美韓新政府上台的今年，視為改變其對朝政策一決勝負的關鍵時刻。

此外，據分析，北韓準備充分地實施ICBM發射試驗後，美國也未與其對話，令朝方感到焦慮，因而做出了進一步挑釁行為。

分析指出，美韓兩軍正在進行將至本月31日結束的聯合指揮所演習，北韓此前警告稱「會進行冷酷無情的報復」。據分析，北韓對美毫不讓步並向國內展示出堅決態度，同時有意以「美韓演習造成威脅」為藉口，避開國際社會的譴責。

(旺報)