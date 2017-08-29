賴冠霖親口說了「中國台灣」 惹怒台網友

賴冠霖28日上廣播節目脫口「中國台灣」。（圖／翻攝自KBS）

賴冠霖過去手寫卡片稱「來自中國台灣」，掀起熱議。（圖／翻攝自WANNA ONE臉書）

15歲台灣男孩賴冠霖參加《PRODUCE 101》第2季，以第7名成績取得出道機會，成為男團「WANNA ONE」一員，擁有極高人氣。而他之前曾在問候卡片上寫下「來自中國台灣」掀起熱議，昨（28日）上電台節目又踩政治地雷，親口說出「中國台灣」，再度引發話題。

賴冠霖昨和WANNA ONE團員上廣播節目《Kiss The Radio》，被問到平常有沒有在聽廣播？他就順口回答：「以前在中國台灣時一直有在聽。」此話一出，引發不少台灣網友反彈，直批他刻意討好中國，且認為沒人要他表態，他卻自爆，相當不解。不過，也有粉絲跳出來緩頰，稱上電台都會有腳本，說不定賴冠霖只是照本走，並非有意觸碰敏感議題。

(中時電子報)