世大運》沒有金牌命？ 鄭怡靜女單銀恨
真的沒有金牌命嗎？鄭怡靜29日在世大運女單金牌戰2比4不敵韓國選手田志希，連續三屆世大運都沒能圓奪金夢，銀恨收場。
2013年喀山世大運，鄭怡靜在女子團體奪銀，兩年後2015光州世大運，鄭怡靜已是一姐，但她在女雙與女團皆摘銀，混雙得銅，始終無緣拿下金牌。
本屆在自家主場，鄭怡靜一路過關斬將來到決賽，世界排名第8的她，過去與田志希交手6次，取得4勝2敗對戰優勢，首局11比5有著好的開始，但二、三局都以5比11、10比12落敗，好不容易在第四局11比7扳平，可惜關鍵第五局9比11遭逆轉，第六局苦追未果8比11敗陣。
鄭怡靜落敗後坐在休息區掩面哭泣，不甘的淚水悄悄從臉龐滑落，這應該是她最後一次參加世大運，無奈命運捉弄，總是與金牌擦身而過。
(中時電子報)
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