SpeXial成員登陸拍戲 全遭「抹黑」

宏正（右）與文雨非。（可米傳媒提供）

明杰（左）向宏正索吻。（可米傳媒提供）

偉晉（左）與宏正。（可米傳媒提供）

演員群參加殺青酒。（可米傳媒提供）

可米傳媒製作、導演柯政銘執導的校園熱血魔幻偶像劇《終極一班5》，由SpeXial成員Evan、宏正、明杰、風田和文雨非、蔣蕊澤、那維勳、張皓明等人主演，加上特別演出的辰亦儒、五熊12年後首度回歸，引起不少終極粉絲期待，該劇歷時4個多月的拍攝，在上海、台北兩地取景，8月26日順利殺青。

《終極一班5》開拍時剛好遇到上海破歷史紀錄的高溫，氣溫高達40度，體感溫度更有46度，天天無休止的在大太陽下拍攝，演員包括SpeXial Evan、文雨非、蔣蕊澤、SpeXial明杰、SpeXial風田等人都黑了一圈。

尤其戲份最重的Evan天天穿著黑色毛呢大衣拍攝打戲，常常一開拍就全身濕透，即使臉上已經做好充分的防曬，還是抵擋不了紫外線的侵襲，膚色明顯黑了一階，Evan笑說粉絲都會貼心送上各種美白面膜，讓他幾乎要成為面膜批發商，好不容易殺青，Evan直呼「過程比想像中辛苦，但一切都值得」，笑說接下來打算逃離高溫，去個涼爽的地方旅行，「什麼都不想，先好好放鬆耍廢」。

《終極一班5》也是SpeXial宏正歷經8個月休息沈澱後的首部作品，最後殺青的宏正表示，原以為因為腳傷無法參演《終極一班5》，沒想到在整個製作團隊的努力下，不僅順利且安全的完成拍攝，宏正更是和特效導演及武術組一起設計了武打動作，讓他拍攝起來很有成就感，過程中和老戰友曾沛慈、SpeXial偉晉和文雨非的默契也依舊滿分，就算是一連拍五天高強度的武打戲，現場還是笑聲連連。

偉晉殺青時也表示「最難忘的就是遇到宏正，在片場一見到宏正感覺就像回到過去」，至於殺青後的規劃，宏正表示「希望能繼續把腳照顧好」，拍攝期最長的文雨非則笑說已做好休假計畫，列好剪頭髮、做指甲的行程，打算「強勢回歸社會」。

《終極一班5》殺青酒當晚，除了 SpeXial宏正外，文雨非、SpeXial明杰、張皓明(金寶三)、五熊等主要演員也都出席慶祝，其中明杰在《終極一班5》追求文雨非，和宏正形成一段三角關係，殺青酒上3人也在鏡頭前搞笑上演搶人戲碼，但戲外明杰則真情流露，不時搭著宏正的肩交頭耳語，也和宏正撒嬌討抱甚至索吻，讓人感受到滿滿的兄弟情誼。

《終極一班5》特效及劇情都再升級，除了有辰亦儒和五熊的「瑟熊CP」經典再續，宏正和文雨非也將延續《終極一班4》所組成的「辜球CP」，但會是升級版的感情戲，不僅甜蜜升級，虐心程度也升級，文雨非透露《終極一班5》的裘球將不同於以往總是正面開朗的形象，會呈現比較低谷黑暗的裘球，更加有看頭，老班底那維勳和張皓明(金寶三)也各自有不同的突破，那維勳將一人分飾多角，挑戰整容般的演技，金寶三則在搞笑戲之外增添了感人的哭戲。

(中時)