中美洲社會統合委員會取經家扶兒少服務
「中美洲社會統合委員會」由宏都拉斯社會融合暨發展部長級協調人蘇尼卡擔任團長，率領來自中華民國友邦宏都拉斯、多明尼加、尼加拉瓜、薩爾瓦多及貝里斯等5國的社會福利部門官員訪台，外交部特別安排參訪家扶基金會，了解家扶對弱勢兒童及青少年福利方案、兒少保護實務經驗，以及國際援助工作的推廣。
台灣家扶基金會國際服務方面目前認養34個國家6萬8千多名貧童，包括宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉等國4790名兒童在內。
中美洲社會統合委員會部長蘇尼卡對台灣認養人無國界的慈善心表達感謝，也對家扶各項國內外兒童服務工作的成果表達肯定與欽佩，他說看到家扶願意把資源放在貧困兒少的教育補助上，是非常前瞻的做法，值得為國際的標竿。
他認為兒少福利工作的挑戰在於計劃的延續性，如何建立制度、運作架構、籌備經費，讓服務工作能長久發展不致中斷備受考驗。
看到家扶在台67年的變化，從接受歐美援助到自助自立，除照顧自己國家的孩童，也回饋愛心到國際，更直接在海外設服務據點，這種不分國籍、宗教、種族，為全球弱勢兒童努力的精神最令人讚賞與敬佩，希望往後有機會攜手一起為中美洲300萬貧童努力。
家扶基金會執行長何素秋說，孩子的教育，是未來脫離貧窮的最佳途徑，家扶基金會除了透過認養制度幫助國內外貧童改善生活，不斷挹注資源於學童教育環境的提升，也在亞洲、中南美洲等多個設有「台灣認養專區」的扶助國家，協助學校興建教室與圖書館。
(中時)
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