俄媒：中國新探測技術 美潛艇現形

中國科學院研製的新型磁力儀可使靜音潛艇現形。(圖/big5.eastday網)

中國科學家利用量子力學研究成果，開發新型磁力儀，可在數公里外捕捉到最微弱的磁場變化。這種儀器可運用在潛艦追蹤，尋找美國海軍靜音潛艇不再是難題。俄羅斯專家對此技術躍進稱為「接近實現潛艇革命」。

俄羅斯自由媒體網站8月26日發表弗拉基米爾·圖奇科夫的文章《中國打造「吞噬」北約潛艇的「怪獸」，中國科學家接近實現潛艇革命》稱，中國研製出超靈敏磁力傳感器技術的消息令西方極為不安。英美無線電技術專家認為，這一發明或令北約潛艇在與中國交戰時蒙受巨大損失，因為對中國而言，發現美國海軍靜音潛艇已不再是難題。

中國科學院研製的新型磁力儀可在數公里外捕捉到最微弱的磁場。這種儀器的基礎是超導量子干涉儀(SQUID)，利用了量子力學原理。SQUID能記錄外部磁場影響下電子干涉情況的改變，這種改變具有非連續的階梯式特性。

最早的SQUID於1964年由美國學者發明，很快被廣泛用於礦產勘探、核工業及醫學等領域並取得豐碩成果，原因是這種儀器的磁敏感度是普通磁力儀的數百倍甚至數千倍。用SQUID偵測潛艇的想法早在上世紀就被討論過。美國人最先嘗試獲取實用的解決方案，但其努力無果而終，相關試驗隨即結束。

(中時電子報)