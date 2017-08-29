吳慷仁721字認得罪過製作人 「我其實一塌糊塗」
因演出《下一站，幸福》知名度大開的男演員吳慷仁，近年來因精湛演技成為得獎常客，2015年他以《麻醉風暴》奪下金鐘獎迷你劇集男配角獎，去年又以《一把青》登上戲劇節目男主角寶座，今(29日)稍早他突然在臉書以729字抒發這3年來走紅的心得，除了吐露台灣演員環境依舊不好外，也謙稱自己其他地方其實一塌糊塗，得罪過製作人，也得罪過同劇演員。
吳慷仁稍早發文表示，今年35歲的他9年前因緣際會入行當了演員，在此之前他的工作是位酒保，如今他仍非常慶幸當年的選擇，3年前他走紅後，便有後輩稱讚他說：「你是我的目標」，近期他因這句話開始感到壓力，表示：「我只是這個階段『戲劇產業』下的一個選擇而已」，「請不要學我」。
這3年來，吳慷仁坦承因鍍金成就了事業，金鐘獎確實幫助了他得到許多名利，但他自認除了演員工作外，「其他的我其實一塌糊塗」，不懂做人做事，得罪過製作人與演員，也因此失去自己的生活，「換來的空虛與寂寞，是你們所看到的正面形象背後沒人知道的」，並希望眾人別透過獎項光環來認識他。
近來因金鐘獎入圍名單公布，吳慷仁收到許多採訪邀請，但和過去幾年不同的是，他感受到這個行業的更多苦澀，卻不知從何說出，「說不出自己拍片的辛苦...因為比起自己...環境並未如改善許多...榮耀不過是劇組人員超時.過勞後累積的產物...他們沒有保障...沒有...」，外界所盛讚的好劇背後，並不代表著劇組能有好的待遇，他期盼台灣演員環境能更進步，有好團隊、好薪水、好投資等，「會有那麼一天嗎？....我期待著」。
(中時電子報)
關鍵字：吳慷仁
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