世大運》戴資穎勝江美慧 今晚與韓爭金

戴資穎挺進羽球女單金牌戰。（中央社資料照）

「世界球后」戴資穎29日在臺北世大運羽球女單4強對上同胞張美慧，以21比15、21比13直落2勝出，殺入今晚的女單決賽，將與前年台北公開賽冠軍、女單世界排名23的南韓李張美爭金。

李張美今天以直落2擊退馬來西亞的翁麗蓮，搶下金牌戰門票。過去戴資穎與李張美兩度交手，包括2012年亞青賽與今年4月底的亞錦賽，都是小戴以直落2勝出。其中今年亞錦賽兩人是在4強碰頭，小戴以21比8、21比16贏球。

(中時電子報)