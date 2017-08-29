涉偷拍15女激戰 富少現身否認犯行
被稱為「李宗瑞翻版」的李姓富少，涉嫌偷拍自己與前女友、應召女等15名女子的性愛過程，因學姐提告而曝光、遭警方查獲。
李男今上午短暫現身，矢口否認犯行，強調是學姐主動到他家說要分享精采的東西，「唯一做錯的事情就是把影片再分享給好友！」事後也被學姐索賠15萬，他拒付就挨告。
李男強調，300GB的成人影片大多是從網路下載，男主角根本不是自己，只有跟前女友才是自拍性愛影片，但對方都知情、不是偷拍，也否認對前女友施暴，是因對方家長不同意才申請保護令，18歲起開始交往長達4年半，直至今年1月才分手，保護令後就無法接觸也沒有聯絡了。
(中時)
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