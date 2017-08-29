女單準決賽中華內戰 戴資穎鋌進金牌戰

戴資穎晉級金牌戰。（譚宇哲攝）

江美慧與馬來西亞翁麗蓮並列銅牌。（譚宇哲攝）

2017台北世大運羽球女子單打準決賽上演「中華內鬥」，由戴資穎出戰隊友江美慧，最後戴資穎以壓倒性優勢直落二勝出，並將於晚間與世界排名42的韓國李張美爭奪女單金牌，江美慧則與馬來西亞的翁麗蓮並列銅牌。

(中時)