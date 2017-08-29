中打破獲感冒藥煉安毒，阻上萬餘人次吸食

警方在鐵皮工廠屋內，查獲結晶麻黃素等製毒原料及製毒工具一批等贓證物。（盧金足翻攝）

警方查獲電子秤、攪拌機、脫水機、快速爐、活性炭等製毒贓證物。（盧金足翻攝）

經專案小組8個多月跟監蒐證，發現犯嫌（右）為逃避警方追查四處更換製毒場所，以承租巷內鐵皮屋工廠為掩護。（盧金足翻攝）

中部打擊犯罪中心去年底接獲製毒集團設於台中及彰化地區鐵皮屋工廠的情資，犯嫌以感冒藥錠先行提煉安非他命原料麻黃素，再以紅磷法製毒方式製造二級毒品安非他命，專案小組經8個多月跟監蒐證，確認嫌犯在鹿港鎮大型鐵皮屋設製毒工廠，昨天（28日）一舉查獲結晶麻黃素等製毒原料，估計可供上萬餘人次吸食，即時阻斷該批安非他命成品流入市面。

警方表示，陳嫌人覬覦製造毒品利益龐大，以承租巷內鐵皮屋工廠為掩護，並於鐵皮屋四周設置多支監視器，以防警方查緝，同時在屋內以感冒藥錠先行提煉安非他命原料麻黃素

，再以紅磷法製毒方式製造二級毒品安非他命。

但陳嫌向警方供稱，先前以九十萬元購買廿萬顆感冒藥膜衣錠，想提煉安非他命原料麻黃素時，卻因製作過程產生水蠟，導致溶解度變差，提煉麻黃素因而失敗，這次好不容易花費心血成功提煉出大量麻黃素，最後一階段就可製成安非他命成品時，卻為警查獲，直呼倒楣，並坦承相關製造二級毒品安非他命等犯行。

中部打擊犯罪中心去年底接獲情資，製毒集團設於台中及彰化地區鐵皮屋工廠，為查緝嫌犯行蹤，調閱中彰數百支路口監視器，經分析相關情資，認為陳嫌等人涉案嫌疑重大，報請台中地方法院檢察署檢察官指揮與台中市政府警察局豐原分局等單位組成專案小組共同偵辦。

近期因國內司法機關查緝毒品行動雷厲風行，導致毒品市場嚴重缺貨，警方表示，這次查獲的相關毒品先驅原料如製成二級毒品安非他命，估計約可供上萬餘人次吸食，所幸能即時查獲阻斷該批安非他命成品流入市面，並減少戕害更多社會大眾。

★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！

(中時)