竹市借錢伯裝可憐 伎倆遭網友揭穿

借錢伯四處向路人裝可憐借錢，伎倆如出一轍遭網友揭穿。（翻攝自新竹爆料公社）

新竹市近來出現1名中年男子，裝可憐向路人瞎掰車被拖吊，窮到沒錢回家，1名女子熱心借錢，不料隔周又遇到該名男子，重施故技向她借錢，氣得她上網po文要網友留意，不料有多名網友也表示曾被騙過，痛斥好心被利用，要肉搜將他的惡行惡狀公諸於世。

女網友表示，24日晚間在護城河邊遇到該名年約50多歲的男子向她搭訕，指他開車北上找工作，不料車被拖吊到延平路上拖吊場，但因證件現金都在車上，沒錢贖車回家，警方也不肯借錢給他，希望能借錢給他搭車回苗栗通霄家。

女網友一時心軟，借了80元給他搭火車，沒想到時隔1周，竟在賣場遇到這名男子，又以同樣說詞向她借錢，氣得她當場搓破其謊言，並呼籲民眾留意，不要落入這名「借錢伯」的騙術。

該名「借錢伯」惡行不只一樁，多名網友表示曾在大賣場、假日花市、便利超商、公道五路三段等地見過他出沒，騙術如出一轍，被騙過50、100元不等，簡直擺明利用好心在牟利，氣得網友痛罵他好手好腳，竟不知自食其力賺錢，要報警將他繩之以法。

對此，警方表示，目前尚未接獲民眾針對借錢伯的惡行報案，派出所若遇到民眾求助借錢，皆會通報市府社會處處理，不會置之不理，若借錢伯騙網友行為屬實，已構成詐欺罪嫌。

據了解，新竹火車站鄰近東門圓環一帶出沒人口複雜，常有向路人搭訕借錢情形，不借甚至緊迫盯人或惡言相向。法界人士認為，此舉已構成妨害自由，民眾不須理會，可逕向警方提告。

(中時)